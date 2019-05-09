بعد الفرصة الأخيرة.. تصعيد في سوريا «رغم سوتشي»

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ينص الاتفاق الروسي التركي "سوتشي" على إقامة منطقة "منزوعة السلاح" تفصل بين مناطق سيطرة قوات النظام والفصائل، إلا أنه لم يتم استكمال تنفيذ الاتفاق بعد

صعّد النظام السوري وروسيا خلال الأيام الماضية من ضرباته الجوية على ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي، هذا التصعيد غير المسبوق أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، فضلا عن نزوح أكثر من 150 ألف شخص خلال الأسبوع الأخير من مناطق في شمال غرب سوريا. يأتي هذا الهجوم رغم أن تلك المناطق المستهدفة تخضع للاتفاق الروسي التركي الذي وقع في سبتمبر الماضي في منتجع "سوتشي" الروسي، والذي توصل خلاله كل من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، إلى اتفاق يقضي بإنشاء منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب.

جاء الاتفاق لتجنب الحرب في تلك المحافظة التي يبلغ عدد سكانها في الوقت الراهن ثلاثة ملايين نسمة. وأعلن بوتين عقب توقيع الاتفاق أن تركيا ستقوم بإخراج جميع الفصائل الجهادية في العاشر من أكتوبر أي بعد الاتفاق بشهر، ونزع الأسلحة الثقيلة من دبابات وصواريخ ومدافع هاون، والتي بحوزة تلك الجماعات. وستقوم وحدات

جاء الاتفاق لتجنب الحرب في تلك المحافظة التي يبلغ عدد سكانها في الوقت الراهن ثلاثة ملايين نسمة. وأعلن بوتين عقب توقيع الاتفاق أن تركيا ستقوم بإخراج جميع الفصائل الجهادية في العاشر من أكتوبر أي بعد الاتفاق بشهر، ونزع الأسلحة الثقيلة من دبابات وصواريخ ومدافع هاون، والتي بحوزة تلك الجماعات. وستقوم وحدات من الشرطة الروسية والتركية بمراقبة المنطقة منزوعة السلاح، وهو ما اقترحه أردوغان، وستنسحب جميع الفصائل المسلحة من تلك المنطقة بما فيها هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة سابقا"، بحسب الـ"بي بي سي".

قتلى ونازحون قتلى ونازحون ورغم هذا الاتفاق تعرضت مناطق عدة في شمال غربي سوريا أمس الثلاثاء لقصف كثيف لليوم الثامن على التوالي، غداة اشتباكات عنيفة بين قوات النظام وفصائل مسلحة، أوقعت عشرات القتلى وتسببت بحركة نزوح واسعة. ولم تسلم المدارس والمرافق الطبية من الغارات السورية والروسية خلال الأسبوع الأخير، وأحصت الأمم المتحدة منذ 28 أبريل الماضي استهداف 7 مستشفيات ومرافق طبية، مما تسبب في خروج عدد منها من الخدمة، إضافة إلى 9 مدارس. العدوان على سوريا.. هل تتصدى روسيا للهجوم الغربي المزعوم؟



الاشتباكات الأخيرة اندلعت إثر تقدم قوات النظام وسيطرتها على قريتين وتل استراتيجي، واستمرت معارك الكر والفر بين الطرفين ليلاً في المنطقة. وتعد حصيلة القتلى من بين الأعلى منذ التوصل إلى اتفاق سوتشي، بحسب "الحياة".

Advertisements وضع حرج وضع حرج وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) مع فصائل جهادية على محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حلب واللاذقية، يشملها اتفاق "سوتشي"، وينص على إقامة منطقة "منزوعة السلاح" تفصل بين مناطق سيطرة قوات النظام والفصائل، إلا أنه لم يتم استكمال تنفيذ الاتفاق بعد، وتتهم دمشق أنقرة بـ"التلكؤ" في تطبيقه. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طالبا بوقف فوري لأعمال العنف وحماية المدنيين الذين تطالهم الغارات بشكل متواصل منذ أسبوع. جوتيريش دعا أطراف النزاع إلى حماية المدنيين في إدلب، مطالبا روسيا بالمساعدة في فرض وقف فوري لإطلاق النار. وقال ماكرون إن "الوضع الإنساني في سوريا حرج وأي خيار عسكري ليس مقبولا، ونطلب وقف أعمال العنف وندعم الأمم المتحدة لصالح حلّ سياسي لا بد منه". فرصة أخيرة فرصة أخيرة وتهدف موسكو من خلال هذا الهجوم إلى الضغط على أنقرة لتطبيق بنود الجولة السادسة لمحادثات أستانة، التي تنص على سيطرة النظام على مناطق في شمال حماة وإدلب وصولاً لحلب، بحسب ما أفادت مصادر لـ"العربية.نت".

وكشفت المصادر أن "سبب تأخير عملية إدلب كان لمنح أنقرة فرصة أخيرة لتعويم تنظيم جبهة النصرة وإلغاء الصفة المتطرفة عنه"، مضيفة أن "أنقرة فشلت في هذه المهمة". ولا تتمسك أنقرة رغم الاتهامات الموجهة إليها بدعم المتشددين في إدلب بهذه المناطق، وتحاول التوغل في مناطق أخرى شرق نهر الفرات تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، بالإضافة لمناطق أخرى تقع بريف حلب، أبرزها بلدة تل رفعت. لماذا تعتزم واشنطن نشر نظام دفاع صاروخي في سوريا؟

ورغم أن اتفاق سوتشي لا يزال قائما، فإن محللين لا يستبعدون أن تبادر دمشق إلى شن "هجوم محدود في إدلب، لضم بعض المناطق" في محاولة لإضعاف هيئة تحرير الشام أو الحصول على تنازلات معينة.

ويتوقع الباحث في الجغرافيا السورية فابريس بالانش أن يبقى الجزء الشمالي من إدلب والمحاذي للحدود التركية معقلا لهيئة تحرير الشام لبعض الوقت في حين سيكون من السهل على الجيش السوري استعادة جنوب المحافظة، بحسب "فرانس برس".

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