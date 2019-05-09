انت الان تتابع معركة ذات الكراسي.. أحزاب الفكة بالسودان تتصارع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
احتجاجات السودان - صورة أرشيفية
تداول نشطاء سودانيون عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو أطلقوا عليه "معركة ذات الكراسي"، وذلك للسخرية مما فعلته أحزاب الفكة -وهو الاسم الذي يطلق على الكيانات والأحزاب السياسية الصغيرة في السوادن- في أثناء اجتماعها مع المجلس العسكري السوداني، إذ تشاجر أعضاء الأحزاب معا مستخدمين الكراسي بجانب الضرب بالأيدي، وعلق أحد النشطاء قائلا: "ما هو عشان القصص دي إعلان الحرية والتغير ماحيقعد مع ـحزاب الفكة دي.. يا مجلس يا عسكري ـرخي جسمك كدا وسلمنا السلطة الله يرضي عليك".
ودعت قيادات الاحتجاجات والمعارضة بالسودان، اليوم الأربعاء، إلى العصيان المدني في أعقاب ما وصفوه بأنه "رد مخيب للآمال" من جانب المجلس العسكري على مقترحاتهم الخاصة بالدستور. وقال مدني عباس مدني القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي بالخرطوم: "الدعوة والتحضير للعصيان المدني تسير على قدم وساق"،
ودعت قيادات الاحتجاجات والمعارضة بالسودان، اليوم الأربعاء، إلى العصيان المدني في أعقاب ما وصفوه بأنه "رد مخيب للآمال" من جانب المجلس العسكري على مقترحاتهم الخاصة بالدستور. وقال مدني عباس مدني القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي بالخرطوم: "الدعوة والتحضير للعصيان المدني تسير على قدم وساق"، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".
وكان المجلس العسكري، قد قال إنه يقبل أجزاء كثيرة من المسودة، لكنها تتجاهل بعض النقاط المهمة مثل الإشارة إلى أن تكون الشريعة الإسلامية مصدرا للتشريع، لكن قوى إعلان الحرية والتغيير التي تضم عددا من جماعات المعارضة، قالت إن الشريعة لا علاقة لها بمسألة الدستور المؤقت، وإن رد المجلس العسكري سيمنح فعليا الجيش سيطرة على حكومة مؤقتة مقترحة.
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