انت الان تتابع الجيش السوري يسيطر على بلدة كفرنبودة بريف حماة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الجيش السوري - صورة أرشيفية

نقلت وكالة "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام، أن الجيش السوري سيطر، اليوم الثلاثاء، على بلدة كفرنبودة بريف حماة الشمالي الشرقي، وهي بلدة استراتيجية ستمكن الجيش من ربط الريفين الشمالي والغربي لحماة ومن تثبيت نقاط ارتكاز جديدة لمتابعة العمليات باتجاه الهبيط شرقا وقلعة المضيق غربا، واستعادة السيطرة كذلك على كامل ريف حماه الواقع تحت سيطرة المسلحين، من جانبهم، أوضح نشطاء أن الجيش بدأ تحركاته منذ صباح اليوم، باتجاه المدينة من محورها الغربي حيث تقع قربة البانة، التي سيطر عليها منذ يومين.

Advertisements

وصعد النظام السوري وروسيا خلال الأيام الماضية من ضرباته الجوية على ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي، هذا التصعيد غير المسبوق أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، فضلا عن نزوح أكثر من 150 ألف شخص خلال الأسبوع الأخير من مناطق في شمال غرب سوريا. يأتي هذا الهجوم رغم أن تلك المناطق المستهدفة تخضع للاتفاق