الجيش السوري يسيطر على بلدة كفرنبودة بريف حماة

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الجيش السوري - صورة أرشيفية
نقلت وكالة "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام، أن الجيش السوري سيطر، اليوم الثلاثاء، على بلدة كفرنبودة بريف حماة الشمالي الشرقي، وهي بلدة استراتيجية ستمكن الجيش من ربط الريفين الشمالي والغربي لحماة ومن تثبيت نقاط ارتكاز جديدة لمتابعة العمليات باتجاه الهبيط شرقا وقلعة المضيق غربا، واستعادة السيطرة كذلك على كامل ريف حماه الواقع تحت سيطرة المسلحين، من جانبهم، أوضح نشطاء أن الجيش بدأ تحركاته منذ صباح اليوم، باتجاه المدينة من محورها الغربي حيث تقع قربة البانة، التي سيطر عليها منذ يومين.
وصعد النظام السوري وروسيا خلال الأيام الماضية من ضرباته الجوية على ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي، هذا التصعيد غير المسبوق أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، فضلا عن نزوح أكثر من 150 ألف شخص خلال الأسبوع الأخير من مناطق في شمال غرب سوريا. يأتي هذا الهجوم رغم أن تلك المناطق المستهدفة تخضع للاتفاق
وصعد النظام السوري وروسيا خلال الأيام الماضية من ضرباته الجوية على ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي، هذا التصعيد غير المسبوق أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، فضلا عن نزوح أكثر من 150 ألف شخص خلال الأسبوع الأخير من مناطق في شمال غرب سوريا. يأتي هذا الهجوم رغم أن تلك المناطق المستهدفة تخضع للاتفاق الروسي التركي الذي وقع في سبتمبر الماضي في منتجع "سوتشي" الروسي، والذي توصل خلاله كل من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، إلى اتفاق يقضي بإنشاء منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب.
وجاء الاتفاق لتجنب الحرب في تلك المحافظة التي يبلغ عدد سكانها في الوقت الراهن 3 ملايين نسمة. وأعلن بوتين عقب توقيع الاتفاق أن تركيا ستقوم بإخراج جميع الفصائل الجهادية في العاشر من أكتوبر أي بعد الاتفاق بشهر. (التفاصيل)
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