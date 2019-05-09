العراق.. طائرة تابعة للتحالف الدولي تُشعل حريقاً في قاعدة سبايكر

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters

تسببت طائرة تابعة للتحالف الدولي، ليلة الخميس، بحريق في قاعدة سبايكر (قاعدة الشهيد ماجد التميمي) الشهيرة في محافظة صلاح الدين، شمالي العراق.

وقال بيان لقيادة عمليات صلاح الدين إن "طائرة مروحية تابعة لقوات التحالف أطلقت مشاعل حرارية على الأعشاب، لكن عجلات إطفاء الدفاع المدني بالتنسيق مع مقر قيادتنا أخمدت الحريق".

وأضاف أن "ألسنة النيران امتدت إلى مسافات كبيرة بسبب قوة الرياح، ووصلت إلى المزارع القريبة من القاعدة".

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واتهم النائب عن تحالف الفتح أحمد الأسدي، الطيران الحربي الأمريكي بإشعال حرائق قضت على مساحات زراعية واسعة في صلاح الدين، وكتب في تغريدة على تويتر: "ندين الاعتداء الذي قامت به الطائرات الأمريكية والتي قضت على مساحات كبيرة من الحقول الزراعية بسبب إلقائها أقراصاً حرارية في محيط قاعدة ‎سبايكر وجزيرة تكريت ما تسبب بحرائق هائلة".

وأضاف: "إننا إذ نعتبر هذا العمل تجاوزاً على السيادة العراقية نطالب الجهات المعنية بالاستيضاح من القوات الأمريكية الموجودة هناك وفتح تحقيق في الحادث، والمطالبة بتعويضات على الأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية".

المصدر: RT