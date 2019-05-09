العراق: داعش يذبح 8 أشخاص من أسرة واحدة في الموصل

ذكر مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، أن تنظيم "داعش" الإرهابي ذبح ثمانية أشخاص من أسرة واحدة بمنزلهم في الساحل الأيمن من محافظة الموصل.
وقال، في تصريح نقلته قناة "السومرية نيوز"، إن "عناصر من تنظيم داعش اقتحمت منزل مختار بمنطقة الكوار الواقعة على الساحل الأيمن من الموصل، وقامت بذبح المختار وزوجته وأولاده الستة"، مضيفا أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثث إلى الطب العدلي.
يشار إلى أن العديد من الخلايا النائمة لعناصر تنظيم "داعش" مازالت متواجدة داخل مدينة الموصل، حيث شرعت القوات الأمنية مؤخرا باعتقال عدد منهم، أحدهم كان متخفيا في مخيم "الجدعة" للنازحين بناحية القيارة جنوب الموصل إضافة إلى منفذ تفجير الدراجة النارية الذي وقع مطلع الشهر الجاري في منطقة المجموعة الثقافية.
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