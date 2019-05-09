دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Realme تؤكد على ميزة مستشعر البصمة المدمج في شاشة هاتف Realme X ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت شركة Realme اليوم على ميزة جديدة في هاتف Realme X، حيث من المقرر أن ينطلق الهاتف لاحقاً بميزة إستشعار البصمة المدمجة في الشاشة.

إعلان تشويقي جديد من Realme تؤكد من خلاله على تقنية إستشعار البصمة المدمجة في الشاشة بتقنية DSP في هاتفها المرتقب الإعلان عنه في 15 من مايو Realme X، كما تكشف الشركة أيضاً عن هاتف Realme X Lite.

ولقد كشفت الشركة سابقاً عن مستشعر Sony IMX586 بدقة 48 ميجا بيكسل في هاتف Realme X من خلال إعلان تشويقي أخر.

ومن المقرر أن تدعم تقنية DSP في مستشعر البصمة آداء أكثر سرعة في التعرف على البصمة والتسجيل في الهاتف، كما يدعم المستخدم في فتح الهاتف بآداء سريع حتى مع الإضاءة المباشرة على الشاشة.

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يذكر أن هاتف Realme X يأتي بشاشة AMOLED مميزة بحجم 6.5 إنش وبدقة عرض 2340 في 1080 بيكسل، وجودة عرض FHD بلس، كما يضم رقاقة معالج ثماني الأنوية بسرعة 2.2 GHz، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت.

أيضاً ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android Pie، وكاميرة خلفية مزدوجة بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل مع مستشعر 5 ميجا بيكسل، كما تأتي الوحدة المنبثقة بمستشعر 16 ميجا بيكسل، ويضم الهاتف أيضاً بطارية بقدرة 3680 mAh.

المصدر

هذا الموضوع Realme تؤكد على ميزة مستشعر البصمة المدمج في شاشة هاتف Realme X ظهر على التقنية بلا حدود.