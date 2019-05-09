شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تطلق سراح 1400 سجين إثيوبى بمناسبة شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الخميس، أن المملكة العربية السعودية أطلقت سراح 1400 سجين إثيوبي محكوم عليهم بالسجن لمدد طويلة، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وأوضحت الخارجية الإثيوبية -في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا"- أن الدفعة الأولى من السجناء التي تضم 300 سجين عادوا إلى إثيوبيا مساء أمس الاربعاء.
ومن جانبها، أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية أنه تم تخفيض مدة السجن للسجناء الإثيوبيين الباقين بنسبة 75 بالمائة.
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