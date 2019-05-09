السيسي يستقبل حفتر في القاهرة للمرة الثانية منذ اندلاع معارك طرابلس

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القاهرة — سبوتنيك. وقالت الرئاسة المصرية في بيان اليوم الخميس 9 مايو / آيار: "استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، بحضور الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة".

وبحسب البيان: "اطلع الرئيس السيسي من حفتر على مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، مؤكدا دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا".

وأضاف البيان أن السيسي أكد على "دور المؤسسة العسكرية في القضاء على كافة أشكال الإرهاب والميليشيات والجماعات المتطرفة".