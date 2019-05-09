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© REUTERS / Carlos Barria
وبحسب البيان: "اطلع الرئيس السيسي من حفتر على مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، مؤكدا دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا".
وأضاف البيان أن السيسي أكد على "دور المؤسسة العسكرية في القضاء على كافة أشكال الإرهاب والميليشيات والجماعات المتطرفة".
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يستقبل حفتر في القاهرة للمرة الثانية منذ اندلاع معارك طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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