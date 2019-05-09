القوات العراقية تلاحق إرهابيين نفذوا مجزرة بحق عائلة مسؤول محلي

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وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته اليوم مراسلة "سبوتنيك" في العراق، قائلة ً: "في جريمة جديدة يندى لها الجبين وخلال أيام رمضان المبارك، أقدمت عناصر إرهابية بالهجوم على منزل مختار قرية اللزاكة، ما أدى إلى مقتل المختار "مجبل منخي" واثنين من أولاده، ووالدة المختار، وابن أخيه، وجرح زوجته وابنة أخيه".

وأضافت الخلية، كما أصيب إرهابي خلال هذا الحادث، الذي وصفته بالجبان الغادر.

وأكدت خلية الإعلام الأمني العراقي، أن القوات الأمنية، شرعت في البحث عن هذه المجموعة الإجرامية، التي لن تفلت من قبضة القوات المسلحة، متوعدة بأن قصاصهم سيكون قريبا.

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقي، قد أعلنت في بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، يوم أمس الأربعاء، أن اعتداء إرهابيا بواسطة إطلاق نار مباشر، على إحدى الدور السكنية في منطقة المزاريع ضمن محافظة صلاح الدين، شمالي البلاد.

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وأضافت الخلية، أن الاعتداء أسفر عن مقتل 3 مواطنين، وإصابة 4 آخرين، بجروح.

وفي وقت سابق، شهد العراق، بتاريخ الرابع من الشهر الجاري، اعتداء إرهابي، بواسطة دراجة نارية مفخخة استهدفت منطقة المجموعة الثقافية، بمدينة الموصل، مركز نينوى، شمال البلاد، وأسفر عنها إصابة مواطنين إثنين بجروح.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" في ديسمبر/ كانون الأول، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة إسلامية".

ويكرر تنظيم "داعش" بين فترة وأخرى استهداف المناطق التي فقد السيطرة عليها خلال عمليات التحرير، إلا أن القوات الأمنية تحبط غالبية تلك العمليات وتوقع خسائر بين عناصر التنظيم.