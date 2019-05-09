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وأضافت الخلية، كما أصيب إرهابي خلال هذا الحادث، الذي وصفته بالجبان الغادر.
وأكدت خلية الإعلام الأمني العراقي، أن القوات الأمنية، شرعت في البحث عن هذه المجموعة الإجرامية، التي لن تفلت من قبضة القوات المسلحة، متوعدة بأن قصاصهم سيكون قريبا.
وكانت خلية الإعلام الأمني العراقي، قد أعلنت في بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، يوم أمس الأربعاء، أن اعتداء إرهابيا بواسطة إطلاق نار مباشر، على إحدى الدور السكنية في منطقة المزاريع ضمن محافظة صلاح الدين، شمالي البلاد.
وأضافت الخلية، أن الاعتداء أسفر عن مقتل 3 مواطنين، وإصابة 4 آخرين، بجروح.
وفي وقت سابق، شهد العراق، بتاريخ الرابع من الشهر الجاري، اعتداء إرهابي، بواسطة دراجة نارية مفخخة استهدفت منطقة المجموعة الثقافية، بمدينة الموصل، مركز نينوى، شمال البلاد، وأسفر عنها إصابة مواطنين إثنين بجروح.
وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" في ديسمبر/ كانون الأول، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة إسلامية".
ويكرر تنظيم "داعش" بين فترة وأخرى استهداف المناطق التي فقد السيطرة عليها خلال عمليات التحرير، إلا أن القوات الأمنية تحبط غالبية تلك العمليات وتوقع خسائر بين عناصر التنظيم.
كانت هذه تفاصيل خبر القوات العراقية تلاحق إرهابيين نفذوا مجزرة بحق عائلة مسؤول محلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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