العاهل الأردني يوافق على التعديل الوزاري الثالث بحكومة الرزاز

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عمان — سبوتنيك. وحسب نشرة رسمية صادرة عن الديوان الملكي الأردني اليوم، فقد "صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الخميس، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور عمر الرزاز".
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية الجديد، سلامة حماد، عمل وزيرا للداخلية في مطلع التسعينيات، كما شغل المنصب ذاته في العام 2016. وكان حماد وزيرا للداخلية فترة وقوع أحداث الكرك الإرهابية نهاية عام 2016 ووقع نواب حينها على مذكرة نيابية لحجب الثقة عنه، لكن تم تأجيل المذكرة لحين تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق في حينه.
كما أن عدم إقالة وزير الاتصالات السابق مثنى الغرايبة من الحكومة نهائياً، وتعيينه وزيرا للاقتصاد الرقمي، يعد مواجهة لبعض النواب الذين يرفضون الغرايبة لمجرد أنه كان جزء من الحراك، إذ أن الغرايبة كان قبل توليه الوزارة شاباً ناشطاً وشارك في اعتصامات عديدة، من بينها اعتصام الدوار الرابع في العام 2018 ، والذي كان له دور في إقالة حكومة هاني الملقي.
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