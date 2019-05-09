"الشورى" السعودي يوافق على نظام للإقامة الدائمة للأجانب

الرياض / طارق خالد / الخليج 365

وافق الشورى السعودي، أمس الأربعاء، على نظام جديد للإقامة الدائمة للأجانب في البلاد تحت مسمى "الإقامة المميزة".

وحسب صحف محلية نشرت تفاصيل قرار الشورى، الخميس، لا يمنح النظام الجنسية للأجانب بخلاف العديد من الأنظمة المطبقة عالميا، لكنه يعطيهم الحق في تملك العقار، والخروج والدخول للبلاد بدون إذن "كفيل" سعودي.

ونظام الإقامة المميزة الجديد، يتفرع لفرعين هما إقامة دائمة غير محددة المدة وإقامة مؤقتة ولسنة واحدة قابلة للتجديد.

ويتضمن النظام، دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية وإنشاء مركز يسمى مركز الإقامة المميزة.

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ويمنح نظام الإقامة المميزة الحاصل عليها، الإقامة مع أسرته وإصدار تأشيرات زيارة للأقارب وامتلاك العقارات ووسائل النقل.

كما يمنح الحق في العمل بمنشآت القطاع الخاص والتنقل بينها وحرية الخروج والعودة من المملكة ذاتياً، واستخدام الممرات المخصصة للسعوديين والدخول والخروج من المملكة ومزاولة التجارة.

ويتضمن النظام، شروطا لمنح الإقامة المميزة في المملكة أبرزها وجود جواز ساري المفعول، مع وجود الملاءة المادية وتقرير صحي يثبت خلوه من الأمراض المعدية بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها.

كما يشترط النظام، سجلا جنائيا خاليا من السوابق، ولا يقل العمر عن 21 عاماً، وإن كان داخل المملكة إقامة نظامية، وسجل جنائي، وتقرير صحي.

كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قال في 2016، إن بلاده تتجه لمنح الأجانب إقامة دائمة شبيهة بنظام "جرين كارد" الأمريكي، الذي يعطي المقيمين في الولايات المتحدة مميزات المواطن.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.