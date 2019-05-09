رئيس الوزراء الأردني يجري تعديلا ثالثا على حكومته

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

وافق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على تعديل جديد في حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز، شمل 8 حقائب.

جاء ذلك وفق مرسوم أعلنه الديوان الملكي الأردني عبر بيان، الخميس، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وهذا هو التعديل الثالث الذي تشهده حكومة الرزاز منذ تشكيلها في 14 يونيو/ حزيران 2018.

وبحسب نص المرسوم، أخرج الرزاز، 5 وزراء وغيّر أسماء وزارتين، وألغى واحدة، وأعاد تفعيل اثنتين.

Advertisements

وضم التعديل حقائب الداخلية والعمل والصحة و"التخطيط والتعاون الدولي"، حيث خرج وزراؤها الأربعة ودخل مكانهم آخرون.

كما شمل التعديل، تغيير اسمي وزارتين، هما البلديات، التي أصبحت الإدارة المحلية، ووزارة الاتصالات، التي تحولت إلى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، واحتفظ وزيراهما بحقيبتيهما بمسمياتهما الجديدة.

وأعاد الرزاز في تعديله، تفعيل وزارتي الدولة لتطوير الأداء المؤسسي، ولشؤون رئاسة الوزراء، موكلا مهمة تلك الحقائب لوزيرين جديدين، فيما ألغيت وزارة الدولة لشؤون الاستثمار، وخرج وزيرها من التشكيلة.

وهذه الحكومة هي الثامنة عشرة منذ تولي العاهل الأردني سلطاته عام 1999.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.