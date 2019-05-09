شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات متداولة: الألبان المحلية تصيب بـ«السرطان».. و«الغذاء والدواء» ترد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يتضمن معلومات تزعم أن الحليب ومنتجات الألبان المحلية تسبب السرطان، وهشاشة العظام، ونقص الكالسيوم، وعددًا من الأمراض.

من جانبها، قالت “الهيئة العامة للغذاء والدواء”؛ ردًا على هذه المعلومات: إنها “لا تعدو كونها إشاعة”، مؤكدةً سلامة الحليب ومنتجات الألبان المتداولة بالمملكة، وتوصي بتناولها لأهميتها وقيمتها الغذائية ضمن غذاء صحي متنوع ومتوازن.

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وأضافت “الهيئة”: أن الجهات الحكومية الرقابية والتشريعية المختلفة في المملكة تتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة والكفيلة بضمان سلامة ومأمونية الحليب ومنتجات الألبان للاستهلاك الآدمي.

وأكدت أنها تقوم بالتأكد من التزام المصانع المحلية بها من خلال جولات تفتيشية دورية على مصانع الحليب ومنتجات الألبان، وتقوم بسحب عينات وإجراء الفحوص المخبرية عليها للتأكد من سلامتها ومأمونيتها؛ حفاظاً على صحة المستهلك.