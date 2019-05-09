انت الان تتابع تعرف على كيفية تبخير المعتمرين داخل المسجد النبوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالمدينة المنورة، انتهاء أعمال تجديد السجاد بممر باب "السلام"، بالمسجد النبوي، وقامت الوكالة ممثلة في قسم "السجاد" بتجديد سجاد الممر المؤدي للسلام على الرسول -صلى الله عليه وسلم- امتدادا من باب السلام حتى باب البقيع بالمسجد النبوي، بما يقارب 250 سجادة فاخرة وذات جودة عالية، وقد تم تغيير السجاد وفق آلية مجدولة تعتمد على أوقات ومواسم العمرة وشهر رمضان المبارك وموسم الحج، وذلك بتجديد سجاد المسجد النبوي وكامل أجزائه وأقسامه، لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمسجد النبوي وزائريه، وتحقيقا لتطلعات القيادة.

كما كثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ممثلة في إدارة العلاقات العامة وإدارة شؤون الزيارة، وبالتنسيق مع وحدة الطيب والبخور بالوكالة، أعمالها اليومية لخدمة المسجد النبوي وزائريه، وذلك بتبخير وتطييب زائري المسجد النبوي الشريف على فترات محددة في شهر رمضان المبارك. ويقوم العاملون بالوكالة يوميا

Advertisements