انت الان تتابع "زين" تُوقّع اتفاقية شراكة مع تطبيق MyHome ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

"زين" تُوقّع اتفاقية شراكة مع تطبيق MyHome

أعلنت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن توقيع اتفاقية شراكة مع تطبيق MyHome الكويتي الرائد لطلبات أعمال التصليح والصيانة، وذلك لتقديم خصم حصري لعملائها من مستخدمي التطبيق بقيمة 15% خلال الفترة من 1 – 31 مايو الجاري.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن توقيعها لاتفاقية الشراكة مع تطبيق MyHome يأتي تحت مظلة استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز شراكاتها الرقمية بهدف توسيع حزمة الخدمات والحلول المُبتكرة التي تُقدّمها والتي تشمل التطبيقات الذكية، وذلك لتلبية احتياجات وتطلّعات قاعدة عملائها ومجتمع قطاع الأعمال التي تُعتبر الأكبر في السوق الكويتي.

وبيّنت زين أن التطبيق يتميّز بتقديم مجموعة واسعة من الخدمات المُتعلقة بأعمال التصليح والصيانة بشكل يُسهّل من عملية الطلب، بحيث يمكن للمُستخدم اختيار الفئة التي يرغب بها، وتحديد نوع المشكلة التي يواجهها أو طلب معاينة للمشكلة، هذا مع إمكانية إرفاق صور وملاحظات حول المشكلة لضمان تقديم الخدمة بشكل أدق، وبعدها يتم اختيار الوقت والمكان، ومن ثم اختيار وسيلة الدفع المُفضّلة إمّا نقداً أو من خلال البطاقات البنكية عبر التطبيق بشكل سهل وآمن.



وأضافت الشركة أن تطبيق MyHome يُقدّم مجموعة واسعة من الخدمات المُتعلقة بأعمال التصليح والصيانة، والتي تشمل التكييف، والكهرباء، والصحي، والأجهزة المنزلية، والساتلايت، وخدمات التنظيف بالساعة، والتنظيف المتخصص، وخدمة الشبكات، والكاميرات، والأصباغ، ومكافحة الحشرات، وأعمال الحدائق وأشجار النخيل، والأقفال والمفاتيح، والألمنيوم، والشتر، والنجارة، وتركيب الأثاث، وخدمات العامل المتكامل، والديكور وجبس بورد، والأرضيات، وتصليح الهواتف والأجهزة الذكية ،وخدمات الكراج المتنقل.

Advertisements

وتسعى الشركة من خلال عقدها لمثل هذه الشراكات الرقمية على دعم وتلبية تطلعات واحتياجات عملائها المختلفة من خلال طرحها لأحدث الخدمات والتقنيات المبتكرة، حيث تحرص الشركة على توفير آخر وأحدث الحلول والخدمات لتحسين تجربة العملاء، كما تعمل على تحسين ورفع استجابة توقّعاتهم وتطلّعاتهم ليتمتعوا بتجربة اتصالات مميزة وفريدة على شبكتها.

وإذ أكدت زين أنها تتطلع دائماً إلى مراحل جديدة من الانفراد والتميز مع عملائها في كافة الخدمات والمنتجات التي تقدمها، فإنها أوضحت في ذات الوقت أنها ترسخ من خلال عقد هذه الشراكة سعيها الدائم نحو مواكبة تطلعات عملائها بمختلف فئاتهم العمرية، موضحةً أنها ستظل تفي دائما بوعودها بتوفير أفضل الخدمات وأحدث التقنيات.

الجدير بالذكر أن زين تسعى إلى أن تلعب دوراً حاسما كمزود اتصالات رقمي وسط المتغيرات والتحولات التكنولوجية في الأسواق، وذلك بتزويد أحدث الحلول والخدمات لقاعدة عملائها، وحتى تحقق أهدافها الاستراتيجية، تعمل الشركة على الرصد الدقيق لاحتياجات عملائها، مشيرة إلى أنها مستعدة لطرح الجديد دائما من الخدمات التي تصل إلى مستوى طموحات عملائها بما يتوافق مع التطور الذي يشهده العالم في المجالات التكنولوجية.