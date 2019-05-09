بالصور| وقفة بغزة تنديدا بتدمير مركز للدراسات والتوثيق

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي شارك العشرات من الكتّاب والسياسيين في قطاع غزة، اليوم الخميس، في وقفة، تنديدا بتدمير مقر مركز "عبد الله الحوراني" للدراسات والتوثيق، التابع لفلسطينية" target="_blank">منظمة التحرير الفلسطينية.

ورفع المشاركون في الوقفة، التي نُظّمت قرب ركام المركز، أعلام فلسطين وصورة للرئيس الراحل "ياسر عرفات".



والسبت، استهدفت مقاتلات حربية إسرائيلية مبنى "الخزندار"، المكون من 6 طوابق، والذي كان يضمّ بين جدرانه المركز.

وقال ناهض زقوت، مدير عام المركز، في حديث لوكالة "الأناضول" التركية، خلال مشاركته بالوقفة: " لم نتوقع يوما أن يتحول هذا المركز، الذي كان حاضنة للكثير من الكتّاب والمثقّفين والمبدعين، إلى ركام".

وأضاف: " هذا المركز كان دائما عنوانا للوحدة الفلسطينية، وحاضنة لكل المبادرات الشبابية على المستوى العام".



واعتبر زقوت الاستهداف الإسرائيلي للمركز بمثابة " استهداف الوعي والثقافة الفلسطينية".

واستكمل قائلاً: " إسرائيل تريد منا أن نكون شعبا جاهلا كي تبقى لها السيطرة والقوة والتحكم".

وبيّن أن إسرائيل دمّرت مقر المركز "أي المكان"، لكن فكرة المركز "لا زالت باقية وسيتم إعادة إعماره من جديد".

Advertisements

واستنكر زقوت استهداف الجيش الإسرائيلي للمباني والمؤسسات المدنية، بزعم أنها أهداف "عسكرية"، قائلاً إن "تدميرها سيزيدنا إرادة وصمود".

وطالب زقوت المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشهد قطاع غزة منذ صباح السبت وحتّى فجر الإثنين، تصعيدًا عسكريًا حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما أطلقت الفصائل بغزة صواريخ، تجاه جنوبي إسرائيل.



وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 27 فلسطينيا (بينهم 4 سيدات، و2 أجنة، ورضيعتين وطفل)، إصابة 154 مواطنا، بحسب وزارة الصحة.

وعلى الجانب الآخر، قُتل 4 إسرائيليين، وأصيب 130 على الأقل معظمهم بالصدمة، جراء الصواريخ الفلسطينية التي أطلقت من قطاع غزة، بحسب الاعلام العبري.

وفجر الإثنين، أعلنت قناة "الأقصى" الفضائية (تابعة لحماس) توصل الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل إلى اتفاق وقف إطلاق نار برعاية مصرية وأممية، أنهى يومين من التصعيد الإسرائيلي.