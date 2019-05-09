دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع LG تؤكد على إطلاق هاتف LG V50 ThinQ 5G في الأسواق بدءاً من 10 من مايو ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت شركة LG اليوم على خططها لبدء دفع أول هاتف للشركة يدعم شبكات الجيل الخامس LG V50 ThinQ 5G للبيع في 10 من مايو، على أن يتوفر للبيع بسعر 1016 دولار، كما يتوفر في أسواق كوريا في البداية.

بعد تأجيل LG إطلاق هاتف V50 ThinQ 5G حددت الشركة غداً 10 من مايو لإطلاق أول إصداراتها من الهواتف الذكية التي تدعم شبكات الجيل الخامس للبيع في أسواق كوريا في البداية.

كما تقدم LG إكسسوارات مميزة بشاشة مزدوجة للهاتف بسعر 185 دولار، وتقدم LG الإكسسوار في عرض مجاني للمستخدمين حتى نهاية شهر يونيو، كما تقدم الشركة عرض إستبدال مجاني لوحدات الهاتف للمتقدمين بشراء الهاتف قبل 13 من مايو.

وقد كانت خطط LG الأولى لإطلاق الهاتف في أسواق كوريا في 19 من أبريل، إلا أن الشركة أعلنت في 16 من أبريل تأجيل إطلاق الهاتف إلى الأسواق، بهدف إضافة بعض التحسينات على الهاتف وآداء رقاقة معالج Snapdragon 855 مع شريحة مودم X50 5G.

كما تعاونت شركة LG مع شركة كوالكوم ومشغلي شبكات الجيل الخامس لتحسين خدمات شبكات الجيل الخامس في الهاتف، كما عملت أيضاً على تحسين البرمجيات والأجهزة قبل إطلاق الهاتف إلى المستخدمين.

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ومن المقرر أن يأتي هاتف V50 ThinQ 5G برقاقة معالج Snapdragon 855 مع شريحة مودم X50 5G، كما يتميز بشاشة OLED بحجم 6.4 إنش مميزة بجودة عرض QHD بلس.

كما يأتي الهاتف بكاميرة خلفية بإعدادات ثلاثية مع مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل بزاوية عرض 107 درجة مع عدسات بزوايا واسعة جداً، إلى جانب مستشعر 12 ميجا بيكسل، ومستشعر telephoto بدقة 12 ميجا بيكسل يدعم تكبير حتى مرتين، كما تأتي الكاميرة الأمامية بمستشعر 3D ToF بدقة 5 ميجا بيكسل، مع عدسات بزوايا واسعة.

أيضاً تقدم LG إكسسوار الشاشة الثانوية للهاتف مع شاشة OLED مميزة بحجم 6.2 إنش بدقة 2160 في 1080 بيكسل، بجودة عرض FHD بلس، حيث من المقرر أن تدعم تجربة ألعاب مميزة مع تعدد المهام.

المصدر

هذا الموضوع LG تؤكد على إطلاق هاتف LG V50 ThinQ 5G في الأسواق بدءاً من 10 من مايو ظهر على التقنية بلا حدود.