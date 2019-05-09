دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

بعد أن هدأت الأمور لعدة اعوام يبدو ان سباق بيكسلات الكاميرا قد عاد للارتفاع من جديد حيث أعلنت سامسونج اليوم انها استطاعت تطوير أول مستشعر ISOCELL للكاميرا بدقة 64MP.

هذه الخطوة من سامسونج تأتي رداً على النجاح الكبير الذي حظي به مستشعر سوني IMX586 بدقة 48MP والذي بات يستخدم بكثرة على كاميرات الهواتف المتوسطة هذه الايام.

حجم البسكسل في مستشعر سامسونج الجديد 0.8μm وهذا يعني انه بنفس حجم مستشعر سوني ولكن الشركة الكورية تقول ان المستشعر قادر على انتاج صور افضل في الظلام مع قدرات اعلى للتركيز التلقائي وتحسين HDR بالإضافة إلى قدرات التقريب وتصوير الفيديو.

سامسونج لم تحدد ماهي الفائدة من هذا المستشعر ولكن منطقياً الشركة تجهز لإطلاقه في هواتفها المتوسطة لمنافسة الهواتف الصينية من شاومي واوبو وهواوي و التي اصبحت تأتي بمستشعر 48MP كميزة رئيسية.

Advertisements

على كل حال أكدت سامسونج ان المستشعر الجديد سيكون جاهز للإنتاج بكميات ضخمة في النصف الثاني من 2019.

المصدر

التدوينة سامسونج تكشف عن مستشعر جديد للكاميرا بدقة 64MP ظهرت أولاً على عالم التقنية.