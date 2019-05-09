دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

بعد يومين فقط من إعلان قوقل إصدار النسخة التجريبية الثالثة من تحديث أندرويد Q لـ 21 هاتف من 13 شركة أعلنت هواوي أنها قد بدأت العمل بالفعل على التحديث لعدد من هواتفها الرائدة.

القائمة الأولية التي اصدرتها شركة هواوي ستكون مجرد بداية حيث من المتوقع ان تبدأ الشركة بترقية المزيد من الهواتف لاحقاً ولكن ستبدأ بالهواتف الرئيسية من فئة P و Mate والتي صدرت هذا العام والعام الماضي.

شملت القائمة كلاً من :

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Huawei Mate 20

Mate 20 Pro

Mate 20 X

Mate 20 Porsche Edition

Huawei P30

P30 Pro

Honor V20

Honor Magic 2

هذا الاعلان يعني ان الشركة جادة في سرعة ترقية هواتفها بعد صدور النسخة الرسمية من النظام في سبتمبر القادم ، وبالطبع هذا يعني ان هاتف ميت 30 برو سيكون من اواائل الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد 10.

المصدر

التدوينة هواوي تعلن بدء العمل على تحديث أندرويد Q لهواتفها الرئيسية ظهرت أولاً على عالم التقنية.