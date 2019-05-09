بعد يومين فقط من إعلان قوقل إصدار النسخة التجريبية الثالثة من تحديث أندرويد Q لـ 21 هاتف من 13 شركة أعلنت هواوي أنها قد بدأت العمل بالفعل على التحديث لعدد من هواتفها الرائدة.
القائمة الأولية التي اصدرتها شركة هواوي ستكون مجرد بداية حيث من المتوقع ان تبدأ الشركة بترقية المزيد من الهواتف لاحقاً ولكن ستبدأ بالهواتف الرئيسية من فئة P و Mate والتي صدرت هذا العام والعام الماضي.
شملت القائمة كلاً من :
- Huawei Mate 20
- Mate 20 Pro
- Mate 20 X
- Mate 20 Porsche Edition
- Huawei P30
- P30 Pro
- Honor V20
- Honor Magic 2
هذا الاعلان يعني ان الشركة جادة في سرعة ترقية هواتفها بعد صدور النسخة الرسمية من النظام في سبتمبر القادم ، وبالطبع هذا يعني ان هاتف ميت 30 برو سيكون من اواائل الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد 10.
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التدوينة هواوي تعلن بدء العمل على تحديث أندرويد Q لهواتفها الرئيسية ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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