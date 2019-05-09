دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

أكد الرئيس التنفيذي لسامسونج موبايل Dong-jin Koh أن الشركة لن تتأخر كثيراً في إعادة إطلاق هاتف جالكسي فولد مجدداً للاسواق الكورية والامريكية وجميع اسواق العالم.

وذكر Koh في حديث للصحفيين ان الشركة راجعت عيوب الجهاز وستتخذ التدابير اللازمة لتلافي تلك العيوب والمشاكل التي أدت إلى سحب الهاتف من المراجعين وتأخير إطلاقه الذي كان مقرراً يوم 26 ابريل الماضي.

ورداً على سؤال حول إمكانية إطلاق الهاتف في نهاية شهر مايو الجاري أكد Koh ان الاوان لم يفوت بعد ملمحاً إلى ان إعادة الاطلاق قد تتم في وقت أبكر بكثير مما هو متوقعاً.

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يذكر ان سامسونج كانت قد اعلنت أنها ستقوم بتقليل الفجوات والفراغات في الفاصل الواقع في منطقة طي الشاشة وتشمل الاجراءات ايضاً توعية المستخدمين بأهمية طبقة حماية الشاشة وغيرها من الاجراءات التي سوف تقوم بها سامسونج بالتزامن مع عملية الاطلاق الثانية للجهاز.

المصدر

التدوينة سامسونج تؤكد أنها لن تتأخر كثيراً لإطلاق جالكسي فولد مجدداً ظهرت أولاً على عالم التقنية.