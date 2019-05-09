شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت ترحل 4500 وافد بسبب مخالفة قانون الإقامة والعمل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مطلعة، أن الأجهزة الأمنية الكويتية، رحلت نحو 4500 وافد من جنسيات عربية وآسيوية منذ بداية العام الجارى 2019، وحتى نهاية أبريل الماضى.
ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن المصادر قولها، إن أسباب الإبعاد تتلخص فى مخالفة قانون الإقامة والعمل، والتورط فى قضايا جنائية، لافتة إلى أن وتيرة الإبعاد أصبحت سريعة جدا على عكس السابق.
وأشارت أنه فى الوقت نفسه، أصدرت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، أمر ضبط وإحضار بحق 800 عامل، أغلبهم من جنسيات عربية، بعد دخولهم الكويت على شركات وهمية وغير قائمة بالفعل؛ حيث زوَّر أصحاب تلك الشركات تقدير الاحتياج بالاتفاق مع آخرين، لجلب تلك العمالة مقابل مبالغ مالية.
وأوضحت أن رجال المباحث تمكنوا من ضبط مواطنين اثنين من المتهمين، وتمكنوا كذلك من التوصل إلى جميع المتورطين فى جلب تلك العمالة الهامشية بالاتفاق مع أصحاب تلك الشركات، وعمَّموا بياناتهم على كل المنافذ، منعا لهروبهم خارج الكويت.
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