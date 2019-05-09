شكرا لقرائتكم خبر عن حركة الشباب تشن هجوما على قاعدة عسكرية تابعة للقوات الصومالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن مسلحو حركة "الشباب" الصومالية المتطرفة هجوما على قاعدة عسكرية تابعة لقوات الحكومة الصومالية المتمركزة فى بلدة "بيرا" فى محافظة "شابيلى السفلى".

وذكرت إذاعة "شابيلى" الصومالية أن المسلحين لاقوا مقاومة شرسة من قبل القوات الصومالية خلال الهجوم الذى وقع مساء أمس الأربعاء، حيث كانوا يحاولون السيطرة على مواقع عسكرية كان قد استعادها الجيش الصومالى المدعوم من قبل قوات بعثة الاتحاد الإفريقى فى الصومال "أميصوم".

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وقال أحد السكان بالبلدة إن مسلحى الشباب هاجموا البلدة من اتجاهات مختلفة وقت الإفطار.

يذكر أن قائد القوات بالبلدة تعهد باستمرار ملاحقة مسلحى الحركة الإرهابية والقضاء عليهم فى معاقلهم الباقية فى منطقة "شابيلى السفلى".