شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئول العلاقات العامة والإعلام بدائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس فراس الدبس، إن 137 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، اليوم الخميس، بحراسة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الإسرائيلى فى ذكرى ما يسمى "استقلال إسرائيل".

وأضاف الدبس - فى تصريح اليوم - أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية فى المسجد الأقصى قبل مغادرته من جهة باب السلسلة، علما بأن عددا كبيرا من المواطنين يتواجدون فى المسجد المبارك للتعبد.

وأوضح الدبس أن الاقتحامات تتم عبر باب المغاربة، حيث تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيحه منذ احتلال القدس، وتنظم من خلاله اقتحامات للمسجد الأقصى على مدار الأسبوع ماعدا يومى الجمعة والسبت.

وأشار إلى أن جماعات الهيكل المزعوم، دعت أنصارها وجمهور المستوطنين إلى المشاركة الواسعة فى اقتحام المسجد الأقصى اليوم تزامنا مع احتفالات الاحتلال بذكرى تأسيس كيانه على حساب الشعب الفلسطينى وأرضه.

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من جانب أخر اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم الخميس، تسعة فلسطينيين على الأقل من الضفة الغربية.

وقال نادى الأسير الفلسطينى، فى بيان اليوم، إن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة فلسطينيين من بلدة عوريف فى محافظة نابلس، وأربعة من القدس، وآخر من بلدة بير الباشا فى محافظة جنين، أثناء مروره عن حاجز طيار قرب بلدة يعبد.

وفى سياق آخر، اقتحم مجموعة من المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، منطقة برك سليمان السياحية، الواقعة بين قرية أرطاس وبلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن مستوطنين اقتحموا المنطقة السياحية وتمركزوا فى محيط البرك الثلاث، وأدوا طقوسا تلمودية.

يذكر أن منطقة برك سليمان تتعرض لاقتحامات متكررة من قبل المستوطنين.