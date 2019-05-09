بالفيديو... التحالف الدولي يتسبب بحريق كبير قرب مقر عسكري في العراق

وأعلنت قيادة عمليات صلاح الدين، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن حريقا كبيرا اندلع في الأحراش الجافة في قاعدة الشهيد ماجد التميمي (سبايكر) "شمال مدينة تكريت مركز المحافظة"، بسبب إطلاق طائرة "سمتية" تابعة إلى قوات التحالف مشاعل حرارية على الأعشاب.

وأفادت القيادة، أن سيارات إطفاء الدفاع المدني، لمحافظة صلاح الدين، "شمالي بغداد"، بالتنسيق مع مقر قيادة العمليات، أخمدت الحريق والذي أمتد إلى مسافات كبيرة بسبب قوة الرياح، وصل إلى المزارع القريبة من قاعدة "سبايكر".

ونوهت قيادة عمليات صلاح الدين، إلى مزيد من النتائج والتفاصيل، يتم الإعلان عنها لاحقا.

وكان تنظيم "داعش" الإرهابي قد قتل الآلاف من طلاب القوة الجوية في قاعدة "سبايكر" بمحافظة صلاح الدين بطريقة وحشية، ووصفت وسائل الإعلام هذه المجزرة حينذاك بـ "جريمة العصر"، في منتصف عام 2014.