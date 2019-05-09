الإمارات: من السابق لأوانه تحديد موعد تحليق طائرات "بوينغ ماكس"

القاهرة — سبوتنيك. ولفتت الهيئة، اليوم الخميس 9 مايو / آيار، إلى أنها تتواصل مع الجهات المختصة بالولايات المتحدة الأمريكية، للوقوف على آخر المستجدات بشأن التحسينات المدخلة على هذا الطراز.

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ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فقد أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، أنها تعمل بشكل وثيق مع الإدارة الفيدرالية للطيران في الولايات المتحدة الأمريكية، والسلطات الأخرى في جميع أنحاء العالم، للوقوف على آخر التطورات الجارية الخاصة بطائرات البوينغ من هذا الطراز.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها بهذا الصدد، أن فريقا منها شارك مؤخرا في اجتماعات فريق المراجعة الفنية، الذي تم تشكيله للنظر في أنظمة التحكم في الطائرة.

كما أكدت، أنها على تواصل مع الإدارة الفيدرالية للطيران في الولايات المتحدة الأمريكية، للحصول على المزيد من المعلومات الفنية بشأن التحسينات المقترحة، وعليه لا يمكن حاليا تحديد تاريخ بإعادة السماح للطائرة بالتحليق، قبل التأكد من جميع العناصر، ضمانا لأمن وسلامة المسافرين.

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ولقي 157 شخصا من 35 بلدا مصرعهم، إثر تحطم طائرة إثيوبية من طراز "بوينغ 737 ماكس 8"، في 10 مارس / آذار الماضي، في منطقة بيشوفو (ديبريزيت)، جنوب شرقي أديس أبابا، بعد إقلاعها بست دقائق من مطار أديس أبابا، وهي في طريقها إلى مطار نيروبي بكينيا.

ويعد هذا ثاني حادث لطائرة من هذا الطراز، خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، حيث تحطمت، في 29أكتوبر / تشرين الأول 2018، طائرة شركة الخطوط الجوية "لايون إير" الإندونيسية.

وكانت عدة دول وشركات، من بينها روسيا والإمارات، أعلنت تعليق تشغيل الطائرات من طراز "بيونغ 737 ماكس 8"، في حين دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركة "بوينغ" الأمريكية، إلى إصلاح ثم تغيير تسمية طراز "737 ماكس 8"، الذي واجه انتقادات وتشكيكا دوليا، عقب سقوط الطائرتين.