- 1/2
- 2/2
© Sputnik . Zahraa al- Amir
من جانبه قال نائب رئيس تحرير جريدة "الأخبار" بيار أبي صعب، أنّ "عناصر من أمن الدولة حضروا إلى مبنى الجريدة مطالبين بالحصول على كاميرات المراقبة وسألوا عن مكان سكن رئيس تحرير الجريدة إبراهيم الأمين".
من جهتها، أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة، في بيان، أنّ "بعض وسائل الإعلام تناقلت خبرا مفاده أن عناصر من المديرية العامة لأمن الدولة قد داهمت مبنى جريدة الأخبار"،
وأضاف البيان: "يهم المديرية العامة أن توضح أنّ هذا الملف قد أصبح في عهدة القضاء المختص، وأنّ كل أعمال التحقيق كانت بإشارة منه وضمن الأصول القانونية المعمول بها".
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان... السلطات الأمنية تداهم صحيفة "الأخبار" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.