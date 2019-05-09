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© AP Photo / Petros Karadjias
وذكرت الصحيفة أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع الهيئة الوطنية للإعلام، التي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع.
وأكدت الهيئة عدم صحة هذه الأنباء على الإطلاق، مشيرة إلى أن مبنى ماسبيرو، أحد أهم مباني الدولة التراثية، التي لا يمكن المساس بها.
وذكرت الهيئة أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين، مشيرة إلى وجود خطة لهيكلة مبنى ماسبيرو، تهدف إلى تطوير المبنى، والاستفادة من العاملين به، وتحقيق إدارة أفضل للإمكانات البشرية والفنية.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة المصرية توضح حقيقة هدم مبنى ماسبيرو ونقله لـ"الإنتاج الإعلامي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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