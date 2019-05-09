ماي تعرب للسراج عن قلقها من النزاع في ليبيا وتدعو لوقف إطلاق النار

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القاهرة — سبوتنيك. وقال الحساب الرسمي لرئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي عبر (تويتر) إن "رئيسة الوزراء التقت رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج بمقر الحكومة، وأعربت عن قلقها إزاء النزاع الدائر في ليبيا، وحثت على إحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار".
© REUTERS / MUHAMMAD HAMED
وقال الخرطوش في تصريح صحفي لوكالة "سبوتنيك" إن "القوات المعادية التابعة لحكومة الوفاق في هجومها أمس الأربعاء من منطقتي طويشة وكوبري المطار كانت تحاول الوصول إلى مطار طرابلس العالمي (القديم) والذي يعد مكسب استراتيجي كيف لا وطبيعة الأرض تعطيه مكانة ممتازة بين جزيرة قصر بن غشير وكوبري المطار وكوبري السواني وكوبري الزهرة".
وأضاف مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة إلى أن "القوات المسلحة كانت بالموعد وردها الفعل كان سريعا، ونتج عنها أسر فرد وغنائم عديدة من الآليات والأسلحة والحفاظ على المواقع بانتظار تعليمات التحرك من القائد العام المشير أركان حرب خليفه حفتر إلى اللواء ركن عبدالسلام الحاسي آمر غرفة عمليات طوفان الكرامة لاتمام المهام المباشرة للوحدات العسكرية".
وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بقيادة حفتر، ليل الرابع من نيسان/أبريل الماضي، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة، فائز السراج، الذي دعا قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.
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