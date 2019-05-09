ماكرون يتحدث عن "ضمانات" لتبرير صفقات الأسلحة الفرنسية للسعودية

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وقال ماكرون عقب وصوله للقمة الأوروبية المنعقدة في سيبيو برومانيا، في تصريحات نقلتها صحيفة "لوفيغارو" اليوم الخميس، "معظم الأسلحة التي بعناها للسعودية يتم استخدامها داخل الأراضي السعودية أو على الحدود ويتم استخدامها أيضا في إطار الصراع".
وأضاف: "لقد حصلنا على ضمانات تؤكد بأن الأسلحة الفرنسية لن يتم استخدامها ضد المدنيين".
وأعلنت فلورنس بارلي، وزيرة الدفاع الفرنسية، مساء أمس الأربعاء، أن حكومة بلادها وافقت على صفقة أسلحة جديدة للسعودية.
© AFP 2019 / Clemens Bilan
وذكرت الحكومة الفرنسية أن مبيعات الأسلحة هذه جزء من "اتفاقات شراكة طويلة الأمد مع السعودية والإمارات العربية المتحدة"، مع التأكيد على أن فرنسا لديها مصالح في المنطقة.
وتسببت صفقات الأسلحة الفرنسية للسعودية، في حالة غضب داخل الأوساط السياسية الفرنسية، حيث قال النائب الشيوعي جان بول لوكوك "قتل أكثر من 60 ألف شخص وهناك نحو 16 مليون يمني مهددين بالجوع. لكن فرنسا باسم دبلوماسية الكسب المادي تواصل بيع السلاح الى السعودية بعيدا عن الأضواء".
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