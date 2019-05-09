الجوازات: 5 شروط تدعم صاحب #العمل في الإبلاغ عن “العمالة الهاربة”

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صحيفة الخليج الالكترونية
أوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية، أن هناك خمسة شروط يجب التحقُّق منها قبل إبلاغ صاحب العمل عن تغيب أو هروب العمالة التي لديه.
وقام الحساب الرسمي لهيئة الجوازات السعودية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بنشر إنفوجراف ذكر فيه هذه الحالات.
وتمثلت الحالات التي تُعطي صاحب العمل الحق في الإبلاغ عن تغيب العمالة، في أن تكون الإقامة سارية المفعول، ويكون البلاغ لمرة واحدة فقط لكل مكفول، ولا يمكن إلغاء بلاغ التغيب من «أبشر»، لكن يجب مراجعة إدارة الوافدين خلال 15 يومًا من تاريخ البلاغ.
ومن الشروط أيضًا ألا تكون هناك تأشيرة خروج نهائي صادرة للعامل. وإذا تجاوز البلاغ 15 يومًا لا يتم إلغاؤه بتاتًا، ويُحال إلى قائمة المراقبة ويُرحل وُيمنع من دخول المملكة العربية السعودية.
وأوضحت الجوازات أن ما يتخطى ما سبق، هو من اختصاص وزارة العمل.
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