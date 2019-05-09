شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تكشف عدد المواطنات العاملات في المستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة ارتفاع إجمالي عدد المواطنات، العاملات في المستشفيات التابعة للوزارة والجهات الحكومية الأخرى والخاصة خلال العام الماضي 1439 لـ 82035 بنسبة 36.7% من إجمالي العاملات، ما بين طبيبات وممرضات وصيدلة وفئات طبية مساعدة، مسجلا ارتفاعاً بنسبة 11.4% مقارنةً بعام 1438 الذي بلغ عددهن فيه 73600.

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وأشارت الصحة، في تقرير لها، إلى أن مستشفيات الصحة استحوذت على النسبة الأعلى من العاملات السعوديات بـ 61520 بنسبة 75%، تلتها مستشفيات الجهات الحكومية الأخرى بـ 13656 بنسبة 16.6%.

بينما بلغ عدد العاملات في المستشفيات الخاصة 6859 بنسبة 8.4%، وجاءت النسبة الأعلى من المواطنات العاملات في التمريض بـ 43388 ممرضة بنسبة 52.9% من إجمالي العاملات السعوديات في مستشفيات المملكة العام الماضي.

وتابع التقرير أن إجمالي المواطنات والأجنبيات العاملات في مستشفيات المملكة الحكومية والخاصة بلغ 223577، وكانت النسبة الأعلى للعاملات غير السعوديات بـ 141542 بنسبة 63.7%، بلغ منها 54999 في المستشفيات الخاصة بنسبة 38.9%، وحلت ثانياً العاملات بوزارة الصحة بـ 52530 بنسبة 37.1%، ثم الجهات الحكومية الأخرى بـ 34013 بنسبة 24%.