شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يرد على شكوى «عدم نزول الدعم رغم وصول رسالة الإيداع» والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد برنامج حساب المواطن أنه تم إيداع مبالغ الدعم للدفعة الـ 18 لشهر مايو الجاري، مشيراً إلى أنه يمكن مراجعة البنك والتأكد في حالة إذا لم يتم الإيداع.
وأضاف البرنامج، رداً على سؤال مستفيد استفسر بشأن وصول رسالة الإيداع دون نزول الدعم في الحساب، “أنه يلزم توفير كشف حساب من البنك وتقديم اعتراض مالي بعد خمسة أيام من تاريخ صرف الدفعة من أيقونة “الدفعات المالية دفعة لم تستلم” وإرفاق كشف الحساب”.
يذكر أن برنامج حساب المواطن بدأ في الساعات الأولى من صباح اليوم إيداع الدعم للدفعة الـ18 في حسابات المستفيدين المكتملة طلباته، مؤكدا أن الإيداع سيستمر حتى نهاية اليوم الخميس.
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