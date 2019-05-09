شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة اكتشاف «عدوى مميتة» في مستشفى بالمدينة.. «الصحة» ترد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - المدينة المنورة:

ردت مديرية الشؤون الصحية بالمدينة المنورة، على ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود عدوى مميتة في إحدى المستشفيات التابعة للمنطقة.

وأكدت صحة المدينة، في بيان رسمي عدم صحة ما تم تداوله، موضحة أن لجنة مكافحة العدوى في المستشفى المذكور تُلزم الممارسين الصحيين باتخاذ كامل الاحتياطات في حال وجود أي ميكروب تكونت لديه مناعة ضد أغلب المضادات الحيوية حتى وإن كان ضعيف الخطورة.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يتم اتباعه في جميع المستشفيات ولا يوجد ما يستدعي القلق.