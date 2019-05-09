شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تخصص 25 ألف ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي لقطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أعلن مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي اكتمال شحن 25 ألف ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي بمكة المكرمة إلى قطاع غزة بفلسطين عبر 13 شاحنة تزامناً مع دخول شهر رمضان، حيث ستقطع قرابة 1000 كيلو باتجاه القطاع.

وأوضح رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية رئيس لجنة الإفادة من الهدي والأضاحي، الدكتور بندر حجار، عن تخصيص 25 ألف ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي لتوزيعها على المستحقين بقطاع غزة الفلسطيني، بالتنسيق مع الجهة المستلمة وهي وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بقطاع غزة.

وبيَّن الدكتور بندر حجار أن المشروع اتخذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان وصول تلك اللحوم بالشكل الذي يحفظ سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك، مفيداً بأنه تم التنسيق مع الجهات المختصة في جمهورية مصر الشقيقة، لتسهيل نقل وإيصال لحوم الأضاحي عبر ميناء “ضبا – سفاجا” باتجاه معبر “رفح” البري الحدودي على الجانب الفلسطيني .

يذكر أن هذه اللحوم ستصل إلى نصف مليون محتاج في القطاع وفق آلية توزيع محدده حيث خصصت 10 كيلوات من اللحوم المحفوظة بمغلف خاص لكل عائلة.

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