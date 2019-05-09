المرصد السوري: الحكومة السورية تنتزع بلدة استراتيجية من المعارضة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية قال سكان والمرصد السوري لحقوق الإنسان يوم الخميس إن قوات الحكومة السورية انتزعت السيطرة على بلدة قلعة المضيق في شمال غرب البلاد. وتكثف الحكومة هجوما يستهدف أكبر منطقة ما زالت تحت سيطرة المعارضة، وكانت قلعة المضيق أقرب منطقة تسيطر عليها المعارضة من قاعدة حميميم الروسية وقصفتها في السابق بقذائف صاروخية.

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