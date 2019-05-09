صرصار يزحف على قميص رئيس الفلبين خلال جمع انتخابي

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365:

شوهد صرصار كبير وهو يزحف على قميص الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي خلال الإدلاء بكلمة في تجمع انتخابي ، مما دفع منتقدوه إلى السخرية من الزعيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كان دوتيرتي يثني على مآثر مرشحيه لمجلس الشيوخ عندما هبطت الحشرة على كتفه الأيسر خلال خطابه مساء الأربعاء في بلدة جارسيا هيرنانديز ، على بعد 653 كيلومترا جنوب مانيلا.

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وأسرعت مساعدة كانت إلى جانبه لمحاولة إبعاد الصرصار باستخدام أوراق في يدها ، لكن الحشرة زحفت على قميص دوتيرتي.

وأزاح دوتيرتي الصرصار دون أن يبدو عليه الانزعاج وقال مازحا إن المعارضة تقف وراء ذلك ، قائلا: “إنه الحزب الليبرالي … بالتأكيد”.

ويشتهر دوتيرتي بالخطب المليئة بالألفاظ النابية والمثيرة للجدل ، وغالبا ما يلعن منتقديه ، بمن فيهم الزعماء الدوليون مثل بابا الفاتيكان فرنسيس الأول والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون.