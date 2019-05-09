الان تتابع “بي بي سي” تفصل مذيعا وجّه إهانة لمولود الأمير هاري والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل فصلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أحد مذيعيها بعدما نشر صورة على تويتر لقرد يرتدي ملابس وعليها تعليق “الطفل الملكي يغادر المستشفى”.
ووضعت ميجان، زوجة الأمير هاري، مولودها في الساعات الأولى من يوم الاثنين، وهو ذكر أطلق عليه الزوجان اسم آرتشي.
وأصبح الطفل الملكي أول طفل مختلط عرقيا يتمتع بمكانة بارزة في تاريخ الملكية البريطانية الحديث.
وكتب المذيع داني بيكر الذي يعمل في إذاعة “بي بي سي 5” على تويتر “فصلت للتو من العمل”.
وأوردت “بي بي سي” الأنباء أيضا.
ولم يرد متحدث باسم “بي بي سي” بعد على طلب للتعقيب.
كانت هذه تفاصيل خبر “بي بي سي” تفصل مذيعا وجّه إهانة لمولود الأمير هاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.