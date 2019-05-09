خطيرة على الأطفال: البحرين تصادر ألعاب على شكل ولاعات سجائر

جدة - عمرو شويل المنامة- الخليج 365:

أعلنت مدير إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة في البحرين منى العلوي عن مصادرة أكثر من ستة آلاف لعبة أطفال لعدم مطابقتها لمتطلبات اللائحة الخليجية.

ونقلت صحيفة “الأيام” البحرينية على موقعها الالكتروني اليوم الخميس عن العلوي قولها إنه في حملة تفتيشية مشتركة بين إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة تم مصادرة أكثر من 6000 لعبة أطفال مخالفة على شكل ولاعات سجائر مصاحبة لمواد غذائية (حلوى سائلة).

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وأفادت العلوي بأن الإدارة تتابع بشكل مستمر الأمور المتعلقة بسلامة المنتجات لمستخدميها وتجري حملات التفتيش لسحب المنتجات المخالفة ، مشيرة إلى ضبط مؤخراً بعض اللعب المخالفة التي قد تشكل خطورة على سلامة الأطفال من حيث قابلية ابتلاع القطع الصغيرة التي تتفكك من اللعبة، إضافة إلى كونها تشكل تأثيراً سلبياً على تنشئة الطفل وسلوكه لأنها تعزز له فكرة التدخين وتحبب له تقليد سلوك المدخنين.

وبينت العلوي بأن الفحوصات الظاهرية التي تم إجراؤها على هذه اللعب قد أثبتت عدم مطابقتها لمتطلبات السلامة الواردة في اللائحة الخليجية للعب الأطفال، والتي تؤكد على ضرورة عدم تفكك اللعب لقطع صغيرة قابلة للبلع أو قد تسبب إصابات للطفل، وبناءً على هذه المعطيات قد باشرت الإدارة وبالتعاون مع إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة بسحب اللعب المخالفة.

من جانبها أشارت الدكتورة نجاة محمد أبو الفتح مدير ادارة الصحة العامة إلى أن الألعاب التي تمت مصادرتها مخالفة لقانون مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه والتي تنص على حظر إدخال المنتجات التي تتضمن إعلانا أو دعاية للتبغ ومنتجاته أو تصنيعها كحلويات أو ألعاب أطفال سواء بغرض بيعها أو عرضها بأي وسيلة كانت.

وأكدت على استمرارية التعاون والتنسيق بين إدارة الصحة العامة وإدارة المواصفات والمقاييس في تنفيذ الحملات التفتيشية المشتركة لتطبيق القوانين والأنظمة التي تساهم في حماية صحة وسلامة الأفراد والمجتمع.