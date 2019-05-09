البحرين تتلقى 2.3 مليار دولار كجزء من حزمة مساعدات خليجية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت وزارة المالية البحرينية، اليوم الخميس، تلقيها 2.3 مليار دولار كجزء من حزمة مساعدات خليجية أعلن عنها في أكتوبر 2018.

وحصلت البحرين في أكتوبر الماضي، على تعهدات من السعودية والإمارات والكويت لتقديم حزمة دعم مالي قيمتها 10 مليارات دولار.

وقالت وزارة المالية البحرينية في بيان اليوم، إنها استلمت 2.292 مليار دولار في 2018، وبصدد استلام الدفعة الثانية بقيمة 2.276 مليار دولار خلال 2019.

يأتي الدعم المالي الخليجي للمنامة، لتعزيز استقرار المالية العامة في المملكة، وتحفيز النمو الاقتصادي والتنمية، بالتزامن مع تباطؤ اقتصادي وارتفاع في المديونية.

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وذكرت الوزارة، أن الدعم يسهم في تمكين المملكة من تمويل العجز في الموازنة العامة، والإيفاء بمستحقات الدين العام، ومواصلة تنفيذ مبادرات التوازن المالي.

وأشارت إلى أنها ستستلم الدفعات المتبقية، وفق الجدول المتفق عليه، بواقع 1.76 مليار دولار في 2020، و1.846 مليار دولار في 2021.

كما ستتسلم في 2022 مبلغ 1.421 مليار دولار، و650 مليون دولار في 2023.