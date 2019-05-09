إصابة 29 شخصًا جراء حريق بسوق تبريز التاريخي في إيران

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أصيب 29 شخصًا وتعرض أكثر من 100 محل تجاري لأضرار جراء حريق اندلع في السوق التاريخي بمدينة تبريز الإيرانية.

وقال رئيس قسم الإسعاف في كلية الطب بتبريز فرزاد رحماني، إن 29 شخصًا، بينهم 19 إطفائيًّا، أصيبوا في الحريق الذي اندلع مساء الأربعاء في السوق. بحسب وكالة الطلبة الإيرانية.

من جانبه، قال إسماعيل سنغري، مدير قاعدة بيانات التراث العالمي في تبريز: إن الحريق اندلع في العاشرة مساء بالتوقيت المحلي، وتمكن رجال الإطفاء من إخماده بعد 8 ساعات.

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وأضاف سنغري أن الحريق ألحق أضرارًا بأكثر من 100 محل تجاري في السوق.

وقال سياميك نوروزي، المسؤول في إطفائية ولاية أذربيجان الشرقية: إن الحريق اندلع إثر انفجار وقع في محل لبيع مستلزمات الحلاقة.

وسوق تبريز التاريخي بُني قبل حوالي عشرة قرون، ويُعرف بأنه أكبر سوق مغطى في العالم، أدرجته اليونسكو على قائمة التراث العالمي عام 2010.