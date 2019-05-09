دبي ضمن أفضل الوجهات السياحية في العالم خلال 2019

احتلت إمارة دبي مركزاً متقدماً جديداً يضاف لسجلها العالمي بعد اختيارها لتكون من بين أفضل الوجهات السياحية في العالم خلال 2019، وذلك مع اقتراب موسم ذروة السفر الصيفي.

ووفقاً للحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على تويتر، أتت هذه المكانة ضمن نتائج تقرير نشرته مجلة "فوربس الأمريكية" حول أفضل الوجهات السياحية في العالم.