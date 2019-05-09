الإمارات تفوز بالمركز الثاني عالميا ببطولة الذكاء الاصطناعي والروبوت "فيكس"

حققت المدرسة الإماراتية إنجازا عالميا خلال مشاركتها في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي والروبوت "فيكس"، التي أقيمت فعالياتها مؤخرا في ولاية كنتاكي الأمريكية.

وحصد المنتخب الإماراتي جوائز أخرى ومنها: Award Inspire Engineering Award Wild card Award، وذلك ثمرة الإعداد والعمل وتهيئة الطلبة لاكتساب المهارات اللازمة وحرص وزارة التربية والتعليم على توفير البيئة المثلى للتعلم من خلال تنظيم سلسلة من نماذج التدريب، تبعها منافسات الذكاء الاصطناعي والروبوت.

فقد فاز المنتخب المشارك بالمركز الثاني، فيما حلت كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية بالمركز الأول وسط تنافس كبير تضمنته البطولة التي شهدت مشاركة 790 فريقا من 50 دولة.

وضم منتخب المدرسة الإماراتية 39 طالبا وطالبة موزعين على مختلف فئات البطولة هي الأولى له، حيث تم اختيار أعضاء المنتخب بناءً على تلك المسابقات، وانخرط الطلبة لاحقا في سلسلة معسكرات تدريبية تمهيدا للمشاركة في البطولة العالمية.

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وثمَّن حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم الإماراتي، هذا الإنجاز الذي يعكس ما وصل إليه طلبة المدرسة الإماراتية من نضج معرفي وتفوق في المهارات وتميز في العلوم والقدرة على التنافس ليس إقليميا فقط بل عالميا، مؤكدا أن مشاركة طلبة المدرسة الإماراتية في تلك البطولة تعكس إمكانيات الطلبة في مجالات الروبوت والذكاء الاصطناعي.

من جانبها، هنأت جميلة بنت سالم مصبح المهيري، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام في الإمارات، منتخب المدرسة الإماراتية الذي شارك في هذه المسابقة.

وأكدت أن هذا الإنجاز غير المسبوق هو نتيجة عمل متواصل، وتكامل في الخطط والمشاريع والأهداف، مقرونا بتوفير الأدوات الداعمة للطلبة مثل البرامج النوعية والتدريب المتخصص والمتابعة المستمرة، وهو ما انعكس على مستوى الأداء وقدرة طلبتنا على المنافسة وحصد هذا المركز المتقدم عالميا.