جامعات اليمن تتحول إلى مقابر لجثث قتلى الحوثي

دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab بوابة جامعة ذمار حولت ميليشيات الحوثي جزءا من حرم جامعة ذمار إلى مقبرة جديدة لدفن قتلاها في المعارك مع القوات الحكومية. وقالت مصادر يمنية محلية إن محافظ ذمار المعين من قبل الحوثيين وجه مكتب الأوقاف بالمحافظة بتجهيز المقبرة الجديدة. وشرعت ميليشيات الحوثي في تسوير المقبرة داخل الحرم الجامعي، لاستقبال قتلى الحوثيين الذين تعج بهم ثلاجات مستشفى ذمار العام. ومنذ اندلاع الحرب في اليمن قبل أكثر من أربعة أعوام، استحدث الحوثيون عشرات المقابر في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.

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