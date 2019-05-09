دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع جوجل تجلب ميزة الواقع المعزز في تطبيق خرائط جوجل لهواتف Pixel ظهر على التقنية بلا حدود.

بدأت شركة جوجل في دفع ميزة إظهار الإتجاهات بتقنية الواقع المعزز لمستخدمي خرائط جوجل على هواتف Pixel، حيث تعمل هذه الميزة على إستخدام كاميرة الهاتف لتوجيه المستخدم في العالم الحقيقي.

كانت شركة جوجل قد أعلنت عن خططها لجلب تقنية الواقع المعزز لتطبيق خرائط جوجل منذ عام تقريباً، ومن ثم بدأت الشركة بالفعل في معاينة آداء وكفاءة الميزة في شهر فبراير الماضي واليوم تصل الميزة بالفعل لمستخدمي هواتف Pixel.

ومن المقرر أن تعمل ميزة الواقع المعزز في خرائط جوجل على تنشيط الكاميرة بشكل مباشر لتنقل المستخدم إلى عرض حي للمحيط الخاص به مع إشارات توجيهيه للمستخدم، كما يظهر في أسفل الشاشة جزء من الخريطة التي تعرض مسار المستخدم على الخريطة.

أيضاً ستعمل تقنية الواقع المعزز على دعم المستخدم بإشارات وتفاصيل على الشاشة لموقع المستخدم والمحيط الخاص به والعناوين الخاصة بالطرق التي يمر بها مع إتجاهات لموقع البحث.

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كما تقدم عملاق البحث تحذيرات لمستخدمي هذه الميزة من رفع الكاميرة والسير في آن واحد، لما يشكل من خطر على المستخدم، إلا أن هذه الميزة ستأتي بدعم أكبر للمستخدمين في المواقع التي لا يمكن كشفها بتقنية GPS على الوجه الأمثل.

يذكر أن جوجل تقدم هذه الميزة في الوقت الراهن لمستخدمي هواتف Pixel فقط كما أنها تستهلك بيانات الهاتف والبطارية بالتأكيد، أيضاً من المتوقع أن تصل لاحقاً هذا العام إلى مزيد من الهواتف الذكية من شركات أخرى.

المصدر

هذا الموضوع جوجل تجلب ميزة الواقع المعزز في تطبيق خرائط جوجل لهواتف Pixel ظهر على التقنية بلا حدود.