دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تطبيق WhatsApp يتوقف عن دعم مستخدمي هواتف Windows في نهاية 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.

نتيجة لقرار عملاق البرمجيات مايكروسوفت بالتوقف عن دعم هواتف ويندوز وإطلاق تحديثات البرمجيات للمستخدمين، أكد فريق العمل على تطبيق WhatsApp على خطط الشركة للتوقف عن دعم هواتف ويندوز بشكل كامل في ديسمبر 2019.

أوقف تطبيق الواتس اب دعم منصة Blackberry في 2017، كما توقف التطبيق عن دعم الهواتف التي تعمل بالإصدارات القديمة من نظام تشغيل الأندوريد بشكل خاص من إصدار 2.3.3 أو الأقدم.

أيضاً بدأ تطبيق الواتس اب في إتخاذ خطوات بإيقاف دعم هواتف ويندوز بشكل تدريجي، حيث بدأ التطبيق في التوقف عن دعم هواتف Windows Phone 7 في 2016، واليوم يؤكد فريق العمل على خطط الشركة للتوقف عن دعم هواتف ويندوز بشكل كامل في نهاية 2019.

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ولقد أكد متحدث من الواتس اب على أن التطبيق لن يدعم منصة Windows 10 بعد 31 من شهر ديسمبر 2019، لذا لن يتلقى مستخدمي منصة ويندوز 10 أي تحديثات مستقبلية للتطبيق.

وقد أعلنت الشركة في 2017 عند خططها للتوقف عن دعم هواتف Windows Phone 8.0، ومن ثم قامت الشركة بتعديل المنشور ليشمل جميع هواتف ويندوز.

المصدر

هذا الموضوع تطبيق WhatsApp يتوقف عن دعم مستخدمي هواتف Windows في نهاية 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.