شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. ظهور جديد للشيخ خليفة بن زايد لتهنئة حكام الإمارات بشهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، فى لقطات مصورة، الأربعاء، فى قصر رئيس الدولة بالبطين، خلال استقبال إخوانه الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

واحتفى باللقاء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء فى الإمارات نائب رئيس الدولة حاكم دبى، الذى نشر صورة لرئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ووجه له رسالة بالنيابة عن الشعب الإماراتى، حيث قال "مع أخى خليفة بن زايد.. نبشرك بشعب يحبك.. ويفديك.. ويفتديك.. ونبشرك بدولة وصلت فى العز والرفعة ما تتمناه".

كما نشر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة الإماراتى، صورًا وهو يقبل يد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مهنئًا إياه بمناسبة شهر رمضان المبارك، كذلك نشر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى، مقطع فيديو لحفل الاستقبال بحضور رئيس الدولة.

وخلال هذه المراسم، استقبل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشيخ حميد بن راشد النعيمى عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، والشيخ حمد بن محمد الشرقى عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، والشيخ سعود بن صقر القاسمى عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

كما استقبل رئيس الدولة، كلًا من الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبى، والشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبى وزير المالية، والشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمى ولى عهد ونائب حاكم الشارقة، والشيخ عمار بن حميد النعيمى ولى عهد عجمان، والشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقى ولى عهد الفجيرة، والشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولى عهد أم القيوين، والشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمى ولى عهد رأس الخيمة، وذلك حسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتبادل رئيس الدولة أطيب التهانى والتمنيات مع إخوانه الشيوخ حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على دولة الإمارات وشعبها بالخير واليمن والبركات فى ظل القيادة الحكيمة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

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رئيس الإمارات فى استقبال حكام الإمارات



الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات

وحضر اللقاء الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم فى منطقة الظفرة، والشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم فى منطقة العين، والشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذى لإمارة أبوظبى، والشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبى، والشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولى عهد أبوظبى، والشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، والشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذى، والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذى لإمارة أبوظبى رئيس اللجنة التنفيذية، والشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل بأبوظبى، وعدد من الشيوخ، إضافة إلى أحمد جمعة الزعابى وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد فى وزارة شؤون الرئاسة.

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يستقبل حكام الإمارات بمناسبة شهر رمضان



الشيخ محمد بن زايد يهنىء الشيخ خليفة بن زايد بمناسبة شهر رمضان



شيوخ الإمارات يهنئون الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بمناسبة شهر رمضان