شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 أشخاص فى هجوم لداعش جنوب ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل 3 أشخاص بهجوم شنه مسلحون يعتقد أنهم من تنظيم "داعش"، على بلدة جنوبى ليبيا، اليوم الخميس. وأفاد مراسلنا فى ليبيا بأن قوات "الجيش الوطنى الليبى" تتصدى لهجوم المسلحين، مضيفا أن الاعتداء أسفر عن مقتل 3 أشخاص من سكان البلدة شاركوا فى صد الهجوم. Advertisements وذكرت مواقع إخبارية محلية، أمس الأربعاء، أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات "الجيش الوطنى الليبي" والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطنى فى شارع الخلاطات ومنطقة الكحيلى بعين زارة وفى منطقة خلة الفرجان، جنوبى طرابلس.

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