شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة السورية تسيطر على بلدة قلعة المضيق شمال غرب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سكان والمرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الخميس، إن قوات الحكومة السورية انتزعت السيطرة على بلدة قلعة المضيق فى شمال غرب البلاد. وتكثف الحكومة هجوما يستهدف أكبر منطقة ما زالت تحت سيطرة المعارضة، وكانت قلعة المضيق أقرب منطقة تسيطر عليها المعارضة من قاعدة حميميم الروسية وقصفتها فى السابق بقذائف صاروخية.

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