حاملة الطائرات الأمريكية "إبراهام لنكولن" عبرت قناة السويس

ووفقا لما نشره مجلس الوزراء، استقبل مميش، اللواء رالف غروفر كبير مسئولي الدفاع وملحق الدفاع بالقاهرة والذي جاء خصيصاً للاطمئنان على عبور حاملة الطائرات الأمريكية بأمان

وأعرب غروفر عن امتنانه الشديد للتعاون المثمر مع هيئة قناة السويس، مثمنا الجهد المبذول لتطوير المجرى الملاحي للقناة وكفاءة إجراءات التأمين التي تضمن عبور سفن الأسطول العالمي بأمان تام.

وأكد مميش على أن مشروع قناة السويس الجديدة نجح في تحسين الخدمات الملاحية المقدمة للعملاء وكسب ثقة المجتمع الملاحي بما عزز المكانة الدولية الرائدة للقناة كأهم وأسرع وأقصر الطرق الملاحية التي تربط الشرق بالغرب.

Advertisements

وأشاد مميش بكفاءة إجراءات تأمين المجرى الملاحي و"بطولة رجال القوات المسلحة الباسلة وقوات الأمن الداخلي في تأمين حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس وحماية المنشآت الرئيسية للهيئة".

وسجلت حركة الملاحة بالقناة عبور 43 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات 3.2مليون طن، كما بلغ عدد السفن العابرة من الشمال 25 سفينة بحمولات 1.8 مليون طن، فيما عبرت 18 سفينة من الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بحمولات 1.4مليون طن.

وشهدت القناة عبور أربع سفن عملاقة تزيد حمولاتها عن 150 ألف طن للسفينة، فيما عبرت 7 سفن ضخمة ضمن شريحة الحمولات التي تتراوح بين 100 إلى 150 ألف طن للسفينة الواحدة.