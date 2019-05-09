السلطات السعودية تتحرك عقب حادث مروع "متعمد" في نهار رمضان (فيديو)

ووفقا لصحيفة "سبق"، وقع الحادث في الأول من شهر رمضان الجاري في خميس البحر بمحايل عسير؛ فيما قبضت الجهات الأمنية على أطراف المشاجرة في حينها.

وكانت مقاطع فيديو قد أظهرت مشاجرة بين قائدي مركبتين.

ونقل الفيديو تعمد قائد المركبة الجيب الاصطدام من الخلف بالمركبة الهايلوكس؛ مما أدى لانحرافها واصطدامها بحواجز خرسانية وتعرض قائدها لإصابات متفرقة.